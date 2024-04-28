Серия А. Болонья спасается от поражения вдесятером, Удинезе остается в зоне вылета

Серия А. 34-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - Удинезе" 1:1

Голы: Салемакерс 78 - Пайеро 45+1

"Болонья": Скорупски, Пош (Корацца 68), Лукуми, Беукема, В. Кристиансен, Фройлер, Эбишер, Ндой (Ликояннис 87), Эль Аззузи (Орсолини 46), Салемакерс, Зиркзее (Фаббиан 87)

"Удинезе": Окойе, Н. Перес, Бийол, Т. Кристенсен, Эхизибе (Феррейра 60), Уолас, Пайеро (Бреннер 87), Х. Камара (Земура 87), Самарджич, Р. Перейра (Саррага 68), Лукка (К. Дэвис 68)

Предупреждения: Беукема 55, Зиркзее 75 - Эхизибе 42, Окойе 50, Лукка 53, Н. Перес 68, Пайеро 82, К. Дэвис 89, Феррейра 90+2

Удаление: Беукема 64 (вторая желтая)

Главный арбитр: Юан Лука Сакки

Так получилось, что и "Болонья", и "Удинезе" свой предыдущий матч провели против "Ромы". Второй в дебюте третьего главного тренера в сезоне Фабио Каннаваро доигрывал 18 минут перенесенного матча в четверг дома, пропустил на последних секундах и проиграл, первая играла полный матч в гостях и уверенно, в красивом стиле победила. Впрочем, индикацией эти матчи для очного не послужили.

В принципе, ожидалось, что не послужат. Ведь "Болонье" против грандов легче играть, чем против середняков и аутсайдеров. В трех предыдущих турах она сыграла 0:0 с "Фрозиноне" и "Монцей", в марте додавила "Эмполи" лишь на 94-ой минуте. И "Удинезе" легче. Все четыре его победы в сезоне состоялись против грандов - "Милана", "Ювентуса", "Лацио", "Болоньи". Причем три - в гостях.

С "Болоньей" он играл дома в первом круге. И даже разгромил ее - 3:0. В единственном плохом матче "россоблу" в сезоне.

Сегодня в первые 43 минуты футбола не было вообще. 1:0 по ударам по воротам за это время. Никого не удивило, что вторая команда лиги по владению мячом владеет против последней 67 процентов времени. Удивило, что играет крайне медленно, лениво и ничего не создает. А наиболее заметным моментом был удар Зиркзее в соперника, от которого мяч чуть не закатился в ворота "Болоньи".

И вдруг на 44-ой минуте обе проснулись. Причем вдруг это привело к опасному моменту и голу гостей, а не хозяев. "Болонья" потеряла мяч в центре поля, "Удинезе" разыграл, Лукка пытался пробить справа, но вышел пас на Пайеро, который уже был прямо перед воротами. А вскоре Перес замкнул штрафной головой очень близко к створу ворот.

Второй тайм "Болонья" начала с остроатакующим вингером Орсолини на поле вместо центрального полузащитника Эль Аззузи. Начала с семью ударами по воротам за 19 минут. Однако темп по-прежнему был недостаточно высоким, а острота ударов - ужасной. Ндой просто ткнул мяч по направлению к Окойе. А затем в контратаке Беукема сбил Самарджича и получил вторую желтую карточку.

Как оказалoсь, игра с этого лишь началась. "Болонье" все равно нужно было забивать. "Удинезе" получил больше простора в контратаках. Скорупски отбил удар Самарджича издали. Салемакерс забил прямым штрафным с фланга по дуге. В стиле Роналдиньо против Англии на Чемпионате Мира-2002. Алексис также дважды бил с линии штрафной с игры. Низом по центру и в сантиметрах от "девятки".

За последние три недели "Удинезе" пропустил от "Ромы" и "Интера" на 95-ой минуте, от "Вероны" - на 93-ей, из-за чего все эти матчи проиграл. Теперь он мог забить на 95-ой. Но Дэвис замкнул в штрафной площадке в перекладину, а Бреннер на добивании против лежачего вратаря пробил рядом со стойкой. Серия из трех угловых гостей также не принесла победу.

"Болонья" упускает шанс сдвинуть "Ювентус" с третьего места. Подтверждает свои проблемы против аутсайдеров. Но хотя бы демонстрирует характер. А "Удинезе" в первом полном матче Каннаваро как главного тренера в Серии А прерывает серию из трех поражений, но остается в зоне вылета. Он остается королем ничьих лиги - уже 17. Что, как видим, не помогает спастись.