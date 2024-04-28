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Коваленко снова начнет матч Эмполи со скамейки запасных

Италия

Матч против почти своих

Коваленко снова начнет матч Эмполи со скамейки запасных

Фото: Емполі

Новина українською

Украинский полузащитник Виктор Коваленко в седьмой раз подряд оказался в запасе "Эмполи" на матч Серии А. Сегодня его партнеры по команде будут бороться с "Аталантой".

Напомним, что Виктор выступает в "Эмполе" на правах аренды. Права на футболиста принадлежат "Аталанте".

Поединок 34 тура Серии А начнется в 19:00 по украинскому времени.

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Виктор Коваленко Эмполи
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Источник:
Емполі
Опубликовал: Виктор Иванчук
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