Коваленко снова начнет матч Эмполи со скамейки запасных

Украинский полузащитник Виктор Коваленко в седьмой раз подряд оказался в запасе "Эмполи" на матч Серии А. Сегодня его партнеры по команде будут бороться с "Аталантой".

Напомним, что Виктор выступает в "Эмполе" на правах аренды. Права на футболиста принадлежат "Аталанте".

Alle 18.00 al #GewissStadium la sfida contro l’#Atalanta; ecco la formazione scelta da mister Nicola ⬇



EMPOLI: Caprile; Pezzella, Walukiewcz, Grassi, Niang, Gyasi, Bereszynski, Fazzini, Cambiaghi, Maleh, Luperto. pic.twitter.com/cDFbEcS3Df — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) April 28, 2024

Поединок 34 тура Серии А начнется в 19:00 по украинскому времени.