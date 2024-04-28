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Коваленко снова начнет матч Эмполи со скамейки запасных
Матч против почти своих
Фото: Емполі
Украинский полузащитник Виктор Коваленко в седьмой раз подряд оказался в запасе "Эмполи" на матч Серии А. Сегодня его партнеры по команде будут бороться с "Аталантой".
Напомним, что Виктор выступает в "Эмполе" на правах аренды. Права на футболиста принадлежат "Аталанте".
Alle 18.00 al #GewissStadium la sfida contro l’#Atalanta; ecco la formazione scelta da mister Nicola ⬇— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) April 28, 2024
EMPOLI: Caprile; Pezzella, Walukiewcz, Grassi, Niang, Gyasi, Bereszynski, Fazzini, Cambiaghi, Maleh, Luperto. pic.twitter.com/cDFbEcS3Df
Поединок 34 тура Серии А начнется в 19:00 по украинскому времени.
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