Бывший игрок Фиорентины может возглавить команду летом

Учитывая большую вероятность вакантной должности главного тренера, боссы "ла виолы" активно рассматривают претендентов на пост. Ранее в списке фигурировали фамилии Альберто Джилардино и Раффаэле Палладино, работающие в настоящее время с "Дженоа" и "Монцой" соответственно.

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Естественно, менеджмент не ограничивается двумя претендентами. По словам эксперта по трансферам Альберто Педуллы, среди фаворитов позиции появился Альберто Аквилани. Он уже защищал цвета "лилий" в первой половине 2010-х.

Отметим, что бывший полузащитник начинал карьеру именно в структуре "Фиорентины" и 3 года работал с молодежкой. Сейчас молодой тренер занимает соответствующий пост в "Пизе" (Серия Б).