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Серия А. Болонья – Удинезе 1:1. Видео голов и обзор матча

Италия

Болонья зубами держится за четвертое место

Серия А. Болонья – Удинезе 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Болонья" имела шанс обойти в турнирной таблице "Ювентус", но споткнулась об "Удинезе". Первый тайм, за исключением позднего гола, был хилым, или малоэнергичным. Во втором – фавориту пришлось отыгрываться, но острота ударов желала лучшего. Еще больше усугубило ситуацию изъятие Беукемы. Но забить все же удалось. Герой эпизода на 78-й минуте – Салемакерс.

"Болонья" осталась на 4-м месте Серии А. Их уже подстерегает "Рома", у которой на 5 очков меньше и игра в запасе. "Удинезе" прерывает серию из трех поражений, но остается в зоне вылета.

Серия А. 34-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - Удинезе" 1:1

Голы: Салемакерс 78 - Пайеро 45+1

Удаление: Беукема 64 (вторая желтая)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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