Серия А. Драматичная ничья между Наполи и Ромой, выход Коваленко не помог Эмполи против Аталанты

Серия А. 34-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Рома" 2:2

Голы: Оливера 64, Осимхен 84 (пен.) - Дибала 59 (пен.), Абрахам 88

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера, Лоботка, Ангисса, Каюст (Траоре 69, Эстигор 88), Политано (Нгонг 70), Осимхен, Кварацхелия (Распадори 86)

"Рома": Свилар, Р. Кристенсен (Бальданци 86), Манчини, Ндика, Спинаццола, Кристанте, Бове (Саншеш 69), Лоренцо Пеллегрини, Дибала, Эль-Шаарави (Анхелиньо 61), Азмун (Абрахам 69)

Предупреждения: Ррахмани 75, Ангисса 80

Главный арбитр: Симоне Соцца

Борьба за лигочемпионские места постоянно обостряется. В 34-ом туре команды с второго, третьего, четвертого и пятого мест не победили, зато победили команды с шестого и седьмого. Очень близка к победе была и команда с восьмого, но не хватило совсем чуть-чуть.

На пятом месте находится "Рома". Она в замечательном настроении благодаря блестящим победам над "Миланом" в Лиге Европы и выходу в полуфинал того турнира. Однако усталость накапливается, что признает Даниэле Де Росси. Полуфинал уже в четверг. В предыдущий четверг пришлось ехать в Удине доигрывать матч. Так что нагрузка серьезная.

Да и в целом в последнее время в лиге у "волков" наблюдаются проблемы. Включая нынешний матч в Неаполе, лишь три победы в семи последних. Причем все победы - с разницей в один мяч, выцарапанные. В том числе в четверг в Удине на 95-ой минуте. Сегодня была выцарапана ничья на 88-ой.

"Наполи" можно было поймать. Ведь он в депрессии. Победил лишь однажды в последних семи матчах лиги, включая сегодняшний. Болельщики то молчат, а то еще хуже - оскорбляют. После поражения от аутсайдера "Эмполи", ничьей дома с "Фрозиноне" из зоны вылета. Франческо Кальцона, третий тренер "везувиани" с лета, говорит о тяжелых днях и о проклятом сезоне.

Впрочем, сегодня неаполитанцы собрались. На очный матч, еще оставляющий шансы на Еврокубки. На Солнечное дерби, в котором в последнее время очень хорошо играли. На борьбу за свою честь. Они сегодня заслужили победить. И остановили их лишь все то же проклятие проклятого сезона. Ну а если говорить по делу - то ужасная реализация и грубые ошибки в обороне.

Счет матча по ударам по воротам - 27:10. По ударам в створ - 9:4. И это при том, что лидер лиги по владению мячом сегодня владение немного проиграл. Зато по передачам в атакующей трети поля выиграл в полтора раза. Он доминировал, выглядел динамично, опасно. Особенно в первом тайме с 14:3 по ударам по воротам. Отвечать как следует "Рома" начала лишь во втором.

Началось как раз с углового и удара головой гостя Пеллегрини в упор - выше ворот. Зато вскоре Осимхен прорвался и пробил в Свилара. Свилар же заблокировал удар Ди Лоренцо в упор в падении. Ндика, вернувшийся после проблем со здоровьем, блокировал удары возле своих ворот. Осимхен вновь прорвался, но удар с острого угла Свилар отбил.

Ангисса уже вышел один-на-один, но пробил скорее куда-то в сторону углового флажка. А крученый удар Кварацхелии Свилар вытащил из-под перекладины.

Второй тайм "Рома" также начала активно. Эль-Шаарави пробивал слета неточно. Но вскоре Лоботка перебрасывал Свилара, и тот еле достал. И все же гости забили первыми. Во время длинного паса Азмун получил по ноге от Жезуса. Пенальти и 0:1. Тем не менее, хозяева быстро сравняли. Перехватили, Оливера пробил с 22-ух метров, рикошет - и мяч по дуге залетает в ворота.

Далее команды обменивались ударами. Мерет отбил удар Пеллегрини, Осимхен головой чуть не попал. Осимхен вновь вышел на вратаря, но Свилар вновь спас. А затем стык Кварацхелии и Саншеша обратил на себя внимание арбитров. Ренату вначале задел мяч, но не выбил его, оставил в игре и другой ногой зацепил Хвичу. Еще один пенальти.

И все же "Рома" нашла еще один гол. Как и в Удине, как и в дерби, как и в первом матче против "Милана" - с углового и удара головой. На этот раз Абрахам, месяц назад вернувшийся после десяти месяцев травмы. Его первый гол с 29-го апреля 2023-го года. А затем Свилар совершил двойной сейв - от Рраxмани и Манчини.

В пятый раз подряд Солнечное дерби решается голами в последней стадии матча. В предыдущих в это время забивала одна из команд, на этот раз - обе. Настоящее дерби. Еще и дома "Наполи" не проигрывает "Роме" в шестой раз подряд. Но из них три ничьи. В целом ничьих сейчас бывшему чемпиону недостаточно, они лишь отбрасывают его назад.

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Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Эмполи" 2:0

Голы: Пашалич 42 (пен.), Лукман 51

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити (Колашинац 57), Хиен, Скальвини, Дзаппакоста, Де Роон (Эдерсон 57), Пашалич, Руджери (Хатебур 57), Лукман (Де Кетеларе 84), Миранчук (Коопмейнерс 77), Туре

"Эмполи": Каприле, Берешински, Луперто, Валюкевич (Какаче 25), Гьяси, Мале (Канчелльери 74), Грасси (Марин 61), Пеццелла, Фаццини (Коваленко 62), Камбиаги, Ньянг (Капуто 61)

Предупреждения: Скальвини 82 - Луперто 24, Коваленко 77

Главный арбитр: Михаэль Фаббри