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Известны оценки Коваленко за матч против Аталанты

Италия

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Известны оценки Коваленко за матч против Аталанты

Getty Images/Global Images Ukraine/

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Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко принял участие в матче против "Аталанты". Это была игра 34-го тура Серии А, в которой победу празднует клуб из Бергамо (2:0). Коваленко вышел на поле на 62-й минуте.

В этой игре Виктор отдал 86% точных пасов, нанес неточный удар по воротам, обыграл соперника в дриблинге, выиграл 2 единоборства из 6-ти, дважды сфолил (один раз на желтую карточку) и заработал нарушение на себе. От статистически-аналитических порталов футболист имеет посредственные оценки – 6,1 (WhoScored) и 6,7 (Sofascore).

Напомним, что Коваленко выступает за "Эмполи" на правах аренды именно из "Аталанты". В текущем сезоне провел 16 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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