Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны оценки Коваленко за матч против Аталанты
Полчаса игры
Getty Images/Global Images Ukraine/
Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко принял участие в матче против "Аталанты". Это была игра 34-го тура Серии А, в которой победу празднует клуб из Бергамо (2:0). Коваленко вышел на поле на 62-й минуте.
В этой игре Виктор отдал 86% точных пасов, нанес неточный удар по воротам, обыграл соперника в дриблинге, выиграл 2 единоборства из 6-ти, дважды сфолил (один раз на желтую карточку) и заработал нарушение на себе. От статистически-аналитических порталов футболист имеет посредственные оценки – 6,1 (WhoScored) и 6,7 (Sofascore).
Напомним, что Коваленко выступает за "Эмполи" на правах аренды именно из "Аталанты". В текущем сезоне провел 16 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Популярное сейчас
- Руис дал советы Усику перед поединком против Фьюри
- Кочергин после провокации обозвал фанатов соперников. Те теперь требуют его выслать в Украину
- Удачные замены Шовковского помогли киевлянам сохранить интригу. Обзор матча СК Днепр-1 – Динамо
- Интер подписывает возрастного форварда свободным агентом
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО