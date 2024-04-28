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Последняя битва неаполитанцев за ЛЧ. Наполи – Рома 2:2. Видео голов и обзор матча

Италия

Претенденты на еврокубки сошлись в очном бою

Последняя битва неаполитанцев за ЛЧ. Наполи – Рома 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Если чемпион в Италии уже определен, то команды и дальше борются за зону еврокубков. "Наполи" сегодня имел едва ли не последний шанс реально зацепиться за зону Лиги чемпионов: подопечные Кальцоны встречались с прямым конкурентом дома. Правда, даже вырвав волевое преимущество в счете, неаполитанцы потеряли два очка в конце встречи. Теперь расстояние "Наполи" до зоны ЛЧ составляет девять очков перед финишными четырьмя турами.

"Наполи" - "Рома" 2:2

Голы: Оливера 65, Осимхен 84 (пен.) – Дибала 59 (пен.), Ебрахам 89

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