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Последняя битва неаполитанцев за ЛЧ. Наполи – Рома 2:2. Видео голов и обзор матча
Претенденты на еврокубки сошлись в очном бою
Getty Images/Global Images Ukraine
Если чемпион в Италии уже определен, то команды и дальше борются за зону еврокубков. "Наполи" сегодня имел едва ли не последний шанс реально зацепиться за зону Лиги чемпионов: подопечные Кальцоны встречались с прямым конкурентом дома. Правда, даже вырвав волевое преимущество в счете, неаполитанцы потеряли два очка в конце встречи. Теперь расстояние "Наполи" до зоны ЛЧ составляет девять очков перед финишными четырьмя турами.
"Наполи" - "Рома" 2:2
Голы: Оливера 65, Осимхен 84 (пен.) – Дибала 59 (пен.), Ебрахам 89
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