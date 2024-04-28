Наполи скоро встретится с агентом Кварацхелии. Клуб хочет продлить контракт до 2029-го года

В ближайшие несколько дней "Наполи" встретится с агентом полузащитника команды Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает Николо Скира.

Клуб хочет попытаться договориться о продлении контракта до 2029 года. Президент "Наполи" Де Лаурентис планирует увеличить зарплату вингера до четырех миллионов евро в год. Текущий оклад грузина составляет 1,4 млн. евро.

Текущий контракт Кварацхелии рассчитан до лета 2027 года. Он проводит второй сезон в команде. В текущем розыгрыше Серии А на его счету 10 голов и восемь асистов в 31 матче.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего вингера в 80 миллионов евро.