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Наполи скоро встретится с агентом Кварацхелии. Клуб хочет продлить контракт до 2029-го года
Зарплата увеличится чуть ли не втрое
Getty Images/Global Images Ukraine
В ближайшие несколько дней "Наполи" встретится с агентом полузащитника команды Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает Николо Скира.
Клуб хочет попытаться договориться о продлении контракта до 2029 года. Президент "Наполи" Де Лаурентис планирует увеличить зарплату вингера до четырех миллионов евро в год. Текущий оклад грузина составляет 1,4 млн. евро.
Текущий контракт Кварацхелии рассчитан до лета 2027 года. Он проводит второй сезон в команде. В текущем розыгрыше Серии А на его счету 10 голов и восемь асистов в 31 матче.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего вингера в 80 миллионов евро.
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