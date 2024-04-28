  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Наполи скоро встретится с агентом Кварацхелии. Клуб хочет продлить контракт до 2029-го года
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наполи скоро встретится с агентом Кварацхелии. Клуб хочет продлить контракт до 2029-го года

Италия

Зарплата увеличится чуть ли не втрое

Наполи скоро встретится с агентом Кварацхелии. Клуб хочет продлить контракт до 2029-го года

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ближайшие несколько дней "Наполи" встретится с агентом полузащитника команды Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает Николо Скира.

Клуб хочет попытаться договориться о продлении контракта до 2029 года. Президент "Наполи" Де Лаурентис планирует увеличить зарплату вингера до четырех миллионов евро в год. Текущий оклад грузина составляет 1,4 млн. евро.

Текущий контракт Кварацхелии рассчитан до лета 2027 года. Он проводит второй сезон в команде. В текущем розыгрыше Серии А на его счету 10 голов и восемь асистов в 31 матче.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего вингера в 80 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Серия А. Драматичная ничья между Наполи и Ромой, выход Коваленко не помог Эмполи против Аталанты, 5:1 Фиорентины
yellow-arrow
Последняя битва неаполитанцев за ЛЧ. Наполи – Рома 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Известны оценки Коваленко за матч против Аталанты
Аурелио де Лаурентис Наполи Хвича Кварацхелия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости