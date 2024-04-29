Милан обеспечил место в Лиге Чемпионов, Болонья в Еврокубках впервые за 22 года

По итогам матчей субботы и воскресенья в рамках 34-го тура Серии А официально определились имена части участников Еврокубков. В частности, стало известно, что "Милан" присоединится к "Интеру" в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов, а "Болонья" вернется в Еврокубки впервые за 22 года.

"Интер" официально обеспечил себе чемпионский титул еще в 33-ем туре. Что касается "Милана", он идет вторым. Теоретически "россонери" могут опуститься на пятое место, но и оно предоставляет путевку в Лигу Чемпионов благодаря успехам Италии в Таблице Коэффициентов УЕФА нынешнего сезона.

Следует отметить, что "Ювентус", "Болонья", "Рома" и "Аталанта" еще могут опередить "Милан" в турнирной таблице. Но две последние одновременно сделать это не могут, поскольку должны встретиться друг с другом.

"Болонья" ныне находится на четвертом месте, которое также предоставляет путевку в Лигу Чемпионов сезона 2024/25. Теоретически она может упасть на восьмое место, пропустив вперед "Рому", "Аталанту", "Лацио" и "Фиорентину". Но и восьмое обеспечивает место в Еврокубках благодаря все тому же успеху Италии в Таблице Коэффициентов.



Напомним, что "Милан" выступит в Лиге Чемпионов в четвертом сезоне подряд после семи сезонов отсутствия в этом турнире подряд. "Болонья" же не выступала в Еврокубках с 2002-го года, когда играла в Кубке Интертото. До этого в сезоне 1999/2000 она играла в Кубке УЕФА. А ее единственное выступление в Кубке Чемпионов датировано сезоном 1964/65.

Также в Еврокубках точно выступит "Ювентус", идущий на данный момент третьим в Серии А. Туринцы вернутся в один из Еврокубковых турниров после годичного перерыва, вызванного дисквалификацией. В сезоне 2022/23 они выступали в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.