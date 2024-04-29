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Тэмми Абрахам о своем забитом мяче против Наполи: Я очень долго ждал этого первого гола. Это просто мечта
Форвард римлян спас команду от поражения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем поединке между «Наполи» и «Ромой», который завершился результативной ничьей 2:2, состоялось одно знаковое событие. Впервые за более чем 10 месяцев после травмы, голом отметился Тэмми Абрахам в составе «волков». Игрок не скрывал радости от такого долгожданного события.
«Я мечтал об этом моменте с самого начала сезона. У меня была тяжелая травма, и все это было связано с подготовкой как физической, так и психологической. Сейчас я чувствую себя намного лучше. Я очень долго ждал этого первого гола. Это просто мечта. Я отпраздную это с товарищами по команде и семьей, а потом буду готовиться к следующей игре. Сюда [в Неаполь] всегда непросто приезжать. Это команда, которая выиграла титул в прошлом году, поэтому приезжать сюда всегда сложно. У нас было не так много возможностей, поэтому нам пришлось играть достаточно глубоко как команде. Перед угловым я сказал себе сосредоточиться на том, чтобы оказаться в нужном месте, и, к счастью, я был там, когда мяч летел ко мне для взятия ворот", - заявил Тэмми Абрахам после поединка.
Добавим, что следующий матч «Рома» проведет дома 2 мая против «Байера» в рамках полуфинала Лиги Европы.
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