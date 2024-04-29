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Гендиректор Интера: Мы хотим продлить контракт с Индзаги

Италия

Логичное решение

Гендиректор Интера: Мы хотим продлить контракт с Индзаги

Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный директор миланского "Интера" Джузеппе Маротта подтвердил недавнюю информацию о желании клуба продлить соглашение с главным тренером Симоне Индзаги.

"Мы намерены продлить контракт Индзаги, его цикл в клубе находится в самом разгаре. Симоне - победитель. Мы счастливы с ним сотрудничать и хотим продолжить наш совместный путь", - цитирует функционера Fcinter 1908.

Индзаги возглавляет "Интер" с 2021 года. В этом сезоне "нерадзурри" уже обеспечили себе чемпионство за 5 туров до завершения текущего розыгрыша Серии А.

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Джузеппе Маротта Интер (Милан) Симоне Индзаги
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Источник:
fcinter1908
Опубликовал: Александр Бураков
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