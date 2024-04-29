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Гендиректор Интера: Мы хотим продлить контракт с Индзаги
Логичное решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор миланского "Интера" Джузеппе Маротта подтвердил
"Мы намерены продлить контракт Индзаги, его цикл в клубе находится в самом разгаре. Симоне - победитель. Мы счастливы с ним сотрудничать и хотим продолжить наш совместный путь", - цитирует функционера Fcinter 1908.
Индзаги возглавляет "Интер" с 2021 года. В этом сезоне "нерадзурри" уже обеспечили себе чемпионство за 5 туров до завершения текущего розыгрыша Серии А.
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