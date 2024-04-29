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Дженоа - Кальяри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Дженоа - Кальяри: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Дженоа"
В чемпионате Италии состоится матч 34-го тура, в котором сойдутся "Дженоа" нашего Руслана Малиновского, и "Кальяри".
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Игра запланирована на 21:45. Онлайн прямая видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО.
Чемпионат Италии. 34-ый тур
"Дженоа" – "Кальяри"
Видеотрансляция - MEGOGО Футбол 2
Трансляція матчу Дженоа - КальяріСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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