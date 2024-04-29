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Источник: Алексис Санчес покинет Интер по окончании сезона
Куда чилиец отправится дальше - пока неизвестно
Inter
Алексис Санчес покинет миланский "Интер" в качестве свободного агента в конце текущего сезона. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.
Чилийский нападающий выступает в составе "нерадзурри" с перерывами (сезон 2022/23 провёл в аренде в "Марселе") с 2019 года. За этот период Санчес забил 24 гола и отдал 27 результативных передач в 139 матчах во всех турнирах.
Напомним, "Интер" досрочно оформил чемпионство в текущем розыгрыше Серии А. Вчера подопечные Индзаги уверенно разобрались с "Торино" - 2:0.
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