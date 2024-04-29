  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Беппе Маротта об отказе Лукаку перейти в Интер: В этом случае нам повезло
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беппе Маротта об отказе Лукаку перейти в Интер: В этом случае нам повезло

Италия

Своим поведением бельгиец портит себе карьеру

Беппе Маротта об отказе Лукаку перейти в Интер: В этом случае нам повезло

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор "нерадзурри" уже думает о следующем Скудетто своего клуба. Маротта признает, что "Интеру" "повезло" не подписать Ромелу Лукаку прошлым летом на постоянной основе. Бельгиец тогда отказался переходить в миланский клуб.

"В жизни есть компонент, который никогда не считается достаточным, - это удача. В этом случае нам повезло. Не могу скрыть, что он был нашей целью, но все пошло по-другому. Мы построили атаку, которая отличалась от первоначальных планов, но мы знали о ценности Тюрама и Лаутаро. Затем мы вернули домой уверенность, как Санчес и Арнаутович. Мы все еще являемся самой результативной атакой", - цитирует Беппе Маротту Football Italia.

Добавим, что в этом сезоне Ромелу Лукаку играет в аренде в "Роме". Бельгиец провел 42 матча, где отметился 19 голами и 4 передачами.

По теме
yellow-arrow
Источник: Алексис Санчес покинет Интер по окончании сезона
yellow-arrow
Дженоа - Кальяри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
yellow-arrow
Лондонские клубы проявляют интерес к защитнику Торино
Ромелу Лукаку Интер (Милан) Рома Беппе Маротта
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости