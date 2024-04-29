Беппе Маротта об отказе Лукаку перейти в Интер: В этом случае нам повезло

Директор "нерадзурри" уже думает о следующем Скудетто своего клуба. Маротта признает, что "Интеру" "повезло" не подписать Ромелу Лукаку прошлым летом на постоянной основе. Бельгиец тогда отказался переходить в миланский клуб.

"В жизни есть компонент, который никогда не считается достаточным, - это удача. В этом случае нам повезло. Не могу скрыть, что он был нашей целью, но все пошло по-другому. Мы построили атаку, которая отличалась от первоначальных планов, но мы знали о ценности Тюрама и Лаутаро. Затем мы вернули домой уверенность, как Санчес и Арнаутович. Мы все еще являемся самой результативной атакой", - цитирует Беппе Маротту Football Italia.

Добавим, что в этом сезоне Ромелу Лукаку играет в аренде в "Роме". Бельгиец провел 42 матча, где отметился 19 голами и 4 передачами.