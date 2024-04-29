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Защитник Милана не продлит контракт с клубом - Инсайдер
Симон Кьер не продлит контракт с итальянским клубом
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "Милана" Симон Кьер не продлит сотрудничество со своим клубом.
По информации Фабрицио Романо, игрок покинет команду в конце этого сезона как свободный агент. Футболист уже уведомил о своем решении уйти руководство клуба.
Кьер присоединился к "Милану" в 2020 году из "Севильи" на правах аренды, а затем итальянский клуб выкупил игрока. Защитник в нынешнем сезоне Серии А сыграл 19 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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