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Кальяри хочет оставить легендарного тренера, который планирует завершить свою карьеру
Итальянцы не хотят отпускать главного тренера команды
Getty Images/Global Images Ukraine
"Кальяри" стремится продлить контракт со своим главным тренером Клаудио Раньери.
По информации Николо Скиры, клуб уже начал работу над новым соглашением. Но итальянскому тренеру еще предстоит определиться со своим будущим. Изначально специалист планировал объявить о завершении карьеры в конце этого сезона, но президент "Кальяри" Томмазо Джулини пытается убедить его остаться в команде.
Сейчас подопечные Клаудио занимают четырнадцатое место в турнирной таблице Серии А и имеют 32 балла.
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