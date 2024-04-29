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Рома просит Серию А перенести матч против Аталанты
Все из-за сумасшедшего графика
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" написала письмо руководству Серии А с просьбой перенести предстоящий матч против "Аталанты".
Как сообщает Calciomercato, это все из-за сумасшедшего графика на следующий месяц. Клуб хотел бы играть не 12 мая, а на следующий день, поскольку оба клуба соревнуются в полуфинале Лиги Европы.
"Рома" 2 и 9 мая сыграет в 1/2 ЛЕ против "Байера". Начало матчей - в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Calciomercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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