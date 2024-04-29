Рома просит Серию А перенести матч против Аталанты

"Рома" написала письмо руководству Серии А с просьбой перенести предстоящий матч против "Аталанты".

Как сообщает Calciomercato, это все из-за сумасшедшего графика на следующий месяц. Клуб хотел бы играть не 12 мая, а на следующий день, поскольку оба клуба соревнуются в полуфинале Лиги Европы.

"Рома" 2 и 9 мая сыграет в 1/2 ЛЕ против "Байера". Начало матчей - в 22:00 по киевскому времени.

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