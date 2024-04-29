Агент Лаутаро предоставил новую информацию о переговорах по новому контракту с Интером

Алехандро Камано, агент Лаутаро Мартинеса, предоставил новую информацию о переговорах по продлению контракта с "Интером". Он подчеркнул, что его клиент счастлив в итальянском клубе.

"Лаутаро очень счастлив в "Интере". Он достиг всего благодаря своей работе и работе своих товарищей по команде, а также технического персонала и менеджеров".

"Он был сдержанным, когда его спросили, правильное ли сейчас время для ускорения переговоров о новом договоре", - добавил агент.

Наконец, Камано прокомментировал, состоится ли у него новая встреча с директорами "Интера" в ближайшее время.

"Италия - мой второй дом".

У Мартинеса контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года. Сейчас Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 110 миллионов евро.

