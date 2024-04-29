Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агент Лаутаро предоставил новую информацию о переговорах по новому контракту с Интером
Лаутаро очень счастлив в Интере (с)
Фото: twitter.com/Inter
Алехандро Камано, агент Лаутаро Мартинеса, предоставил новую информацию о переговорах по продлению контракта с "Интером". Он подчеркнул, что его клиент счастлив в итальянском клубе.
"Лаутаро очень счастлив в "Интере". Он достиг всего благодаря своей работе и работе своих товарищей по команде, а также технического персонала и менеджеров".
"Он был сдержанным, когда его спросили, правильное ли сейчас время для ускорения переговоров о новом договоре", - добавил агент.
Наконец, Камано прокомментировал, состоится ли у него новая встреча с директорами "Интера" в ближайшее время.
"Италия - мой второй дом".
У Мартинеса контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года. Сейчас Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 110 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Украина временно откажется от соблюдения Конвенции о защите прав и свобод человека
- ½ еврокубков, 4 дня УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
- Ушел из жизни Михаил Фоменко
- Голкипер Ювентуса отказался продлевать контракт с клубом
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- Растит наследника. Андрей Лунин учит своего сына играть в футбол. ВИДЕО