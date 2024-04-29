Удинезе ответил на жалобу Тьяго Мотты относительно траты времени

"Удинезе" ответил на жалобу тренера "Болоньи" Тьяго Мотты о растрате командой игрового времени во время ничьей в Серии А (1:1).

"Данные, о которых говорил наставник "Болоньи", не соответствуют действительности. Наша игра была четвертой по результативности в этом раунде. Учитывая все это, наша задача сейчас состоит в том, чтобы сосредоточиться на сборе очков. Читайте также Серия А. Болонья – Удинезе 1:1. Видео голов и обзор матча Я не хочу разжигать споры, но есть реальные данные, и всем следует избегать сенсаций, которые являются неуместными и наносят вред поведению нашей команды", - сказал генеральный директор "Удинезе" Франко Коллавино.

Также клуб указал на официальную статистику, эффективное игровое время составило 56 минут и 18 секунд. Это очень много в пределах общего среднего показателя этого сезона в итальянском высшем дивизионе.