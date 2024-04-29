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Удинезе ответил на жалобу Тьяго Мотты относительно траты времени

Италия

Клуб прокомментировал ситуацию

Удинезе ответил на жалобу Тьяго Мотты относительно траты времени

ANSA

Новина українською

"Удинезе" ответил на жалобу тренера "Болоньи" Тьяго Мотты о растрате командой игрового времени во время ничьей в Серии А (1:1).

"Данные, о которых говорил наставник "Болоньи", не соответствуют действительности. Наша игра была четвертой по результативности в этом раунде. Учитывая все это, наша задача сейчас состоит в том, чтобы сосредоточиться на сборе очков.

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Я не хочу разжигать споры, но есть реальные данные, и всем следует избегать сенсаций, которые являются неуместными и наносят вред поведению нашей команды", - сказал генеральный директор "Удинезе" Франко Коллавино.

Также клуб указал на официальную статистику, эффективное игровое время составило 56 минут и 18 секунд. Это очень много в пределах общего среднего показателя этого сезона в итальянском высшем дивизионе.

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Болонья Тьяго Мотта Удинезе
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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