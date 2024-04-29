Серия А. Дженоа без Малиновского математически обеспечивает себе место в Высшем дивизионе

Серия А. 34-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Кальяри" 3:0

Голы: Торсби 17, Френдруп 27, Гудмундссон 63

В предыдущих трех турах "Кальяри" встречался с "Аталантой", "Интером" и "Ювентусом". И не проиграл никому, набрал пять очков и забил по два мяча каждому. Причем все - заслуженно, по игре. Клаудио Раньери признал, что не рассчитывал на такое и даже нулю очков не удивился бы. Еще и был разочарован ничьей с "Юве", поскольку на ровном месте был потерян счет 2:0.

И вот сразу после этого рядовой выезд к середняку "Дженоа", которому уже не за что играть, кроме математического обеспечивания места в Серии А - и разгромное поражение. При совершенно отвратительной игре в стиле тех времен, когда Раньери подавал в отставку (февраль). Медные трубы, все комплименты явно разрушающе подействовали на сардов.

"Дженоа" же в последнее время немного страдала, добыла лишь одну победу в семи матчах. Но вторая в восьми, еще и такая уверенная, подчеркнула успешный сезон.

Де Винтер замыкал угловой головой чуть неточно. Торсби замкнул головой же навес Сабелли справа с игры точнее. Френдруп уже ногой замкнул прострел Васкеса слева. Ретеги также замыкал прострел, но чуть не попал. Второй тайм начался точно как и первый, с Де Винтера. А затем Гудмундссон и Френдруп разыграли, их прервали, но они получили отскок и разыграли еще раз.

Генуэзцы могли забить еще. Скуффет отбивал удар головой Торсби, Витинья пробил выше с выгодной позиции, затем замыкал прострел, и Скуффет отбил ногой. Затем бил слета, и Скуффет вновь отбил, и вновь ногой. А "Кальяри" создал лишь неплохой удар низом Ацци на добивании. Чуть неточно.

"Дженоа" статистически не выиграла матч по ударам по воротам. Но по ощущению выиграла по ударам со счетом примерно 20:1.

Итак, благодаря этой победе "Дженоа" математически обеспечивает место в Серии А за четыре тура до финиша. Сильное достижение для новичка лиги. А "Кальяри", также новичок, потерпел сегодня первое поражение в пяти последних матчах и второе в десяти, но остается в трех очках над зоной вылета и полностью в борьбе против попадания туда.

Руслан Малиновский вновь не попал в заявку генуэзцев из-за травмы. В последний раз он играл 30-го марта.