Борьба за зону Лиги Чемпионов уплотняется. Итоги 34-го тура Серии А

В 34-ом туре Серии А "Милан" вслед за "Интером" обеспечил себе место в Лиге Чемпионов, а "Ювентус" и "Болонья" - в Еврокубках. Впрочем, двое последних, то есть третье и четвертое места, не победили, как и "Рома" с пятого. А шестое и седьмое победили. Так что борьба за лигочемпионские места уплотнилась. Да и за другие Еврокубковые вследствие победы "Фиорентины".

В борьбе против вылета как раз туман совсем немного, но начинает рассеиваться. "Салернитана" в этом туре официально вылетела, "Сассуоло" существенно приблизился к вылету. "Лечче" же приблизился к спасению. А "Дженоа" математически спаслась. За четыре тура до финиша. Значимое достижение для новичка лиги.

"Ювентус" - "Милан"

Центральный матч тура разочаровал, если вы что-либо от него ожидали. А что можно было ожидать от депрессивных команд, мечтающих об окончании сезона? От тренеров, которые на пути прочь? От атмосферы конца эры у обеих?

Учитывая обстоятельства, и претензий особых нет. Несмотря на усталость после кубкового матча во вторник, "Ювентус" старался, отыграл один из лучших своих матчей за последнее время, семь раз попал в створ ворот, по ударам в целом победил со счетом 18:9. Прервал серию "Милана" из 22-ух матчей лиги подряд с забитыми мячами, из 18-ти таких гостевых.

Героем матча стал вратарь "Милана" Марко Спортьелло.

A после одной его грубой ошибки Тиав выбил с линии ворот. Коллега же Щенсны в воротах "Юве" не совершил ни одного сейва. Ничего в створ не летело.

Сами же "россонери"? Они играли в гостях. Добыли ничью, которая в итоге математически обеспечила им место в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Без ведущих защитников и первого вратаря - Томори, Эрнандеса, Калабрии, Калулу, Кьера, Маньяна (последний получил травму на предматчевой разминке) не пропустили. Что ещё нужно?

Массимилиано Аллегри был очень доволен игрой своей команды и в тысячный раз заявил, что она очень близка к достижению своих целей. А Стефано Пиоли был очень доволен характером подопечных, их страстью и жертвенностью в такие непростые дни после тяжелых результатов и в ослабленном составе. Признал, что ничью считал изначально хорошим результатом.

"Болонья"

"Россоблу" могли выйти на третье место и вообще хотят в Лигу Чемпионов. Так что обеспечиванию места в Еврокубках особо не радовались. Тем более, что отыграли очень тяжёлый, неприятный и тревожный матч. Они разнесли "Рому" в гостях неделю тому, но сейчас страдают против середняков и аутсайдеров. 1:0 над "Эмполи" лишь на 94-ой минуте, 0:0 против "Фрозиноне" и "Монцы". Теперь это.

В два раза больше владения мячом, но лишь один удар по воротам за первые 43 минуты. Пропущенный в раздевалку после потери мяча в обороне. Перезагрузка и семь ударов по воротам за первые 19 минут второго тайма, но ни одного опасного. Удаление за срыв контратаки. Удар "Удинезе" в перекладину и чудом добивание не в створ. Без заметных сейвов вратаря аутсайдера.

С другой стороны, и такой матч удалось свести хотя бы к ничьей. Еще и забить вдесятером. И Тьяго Мотта заявил, что очень доволен, что команда сохранила структуру и не потеряла голову в численном меньшинстве. Хотя и гол вышел крайне редким. Прямой штрафной Салемакерса с фланга по дуге над вратарём напомнил гол Роналдиньо Англии на уже давнем Чемпионате Мира-2002.

Третий матч "Болоньи" из последних четырех без побед. Хотя гандикап над преследователями ещё заметен.

"Наполи" - "Рома"

Заметен он из-за потерь очков "Ромы". Одна победа в трех последних матчах лиги, две в пяти, три в семи. Она устала и бросает большинство сил на Лигу Европы. Еще и прерванный матч в Удине, который пришлось доигрывать в четверг. Даниэле Де Росси говорил об усталости, а ещё о раненом и злом сопернике с составом, единственным в лиге, который приближается к "Интеру".

В Неаполе пришлось играть без Смоллинга, Лукаку, Льоренте, Паредеса. Пришлось проявлять характер. Потому что игры почти не было. 10:27 по ударам по воротам. Вратарь Свилар спасал. Де Росси признал слабую игру и удачный результат по такой. Был очень рад характеру игроков, вытащившему матч в четверг в Удине на 95-ой минуте и теперь на 88-ой после пропущенного на 84-ой.

Ещё и забил на 88-ой Тэмми Абрахам, не забивавший год без дня и долго тяжело травмированный. С ассиста Эвана Ндики, унесённого с поля с подозрением на инфаркт в Удине две недели тому. Последнего вынуждены были бросить в бой с первых минут сразу же после возвращения в заявку.

А "Наполи"? После 2:2 дома и 0:1 с аутсайдерами, после тяжёлой, как признал Франческо Кальцона, недели, после протестов и оскорблений болельщиков он собрался, вышел на последний бой за попадание в Лигу Чемпионов, выдал очень хорошую игру, боролся. Но в который раз провалился в обороне, пропустив с "дешевого" пенальти и углового. Кальцона "не знал, что сказать об этом".

Прямо перед угловым он даже заменил игрока, которого выпустил 20 минут тому, на защитника. Подтвердив, что замена была тактической. Но не помогло. Также говорил об игре с честью и качеством, но и о психологическом давлении на его команду, которое не позволяет добывать победы.

Де Росси набрал во главе "Ромы" в лиге в сезоне 2023/24 больше очков, чем Жозе Моуриньо (30:29), проведя на шесть туров меньше, ещё не проигрывал в гостях в лиге. А "Наполи" пропустил в 15-ом матче подряд во всех турнирах на всех полях. Также следует отметить, что в пятый раз подряд в Солнечном дерби результат устанавливается после 75-ой минуты. Настоящее дерби.

"Аталанта", "Лацио", "Фиорентина"

Тем временем, на фоне всех этих страстей, "Аталанта" и "Лацио" одержали банальные домашние победы над аутсайдерами и приблизились к зоне Лиги Чемпионов. Не показав ничего особенного, отыграв особенно серые первые таймы, но чётко сыграв в обороне, не пропустив, не позволив много соперникам. Первая забила на рубеже таймов, второй успел в середине второго.

После поражения от "Кальяри" и потери 2:0 дома над "Вероной" такая солидная победа "Аталанты" - хорошая новость для неё. Еще и после интенсивного матча Кубка в среду. После 41-ой минуты, до которой даже уступила "Эмполи" по ударам по воротам. Еще и после лишь одной победы в семи турах лиги одержаны две в двух.

Пенальти и прорыв Лукмана через полполя в итоге обеспечили победу. И Джан Пьеро Гасперини остался очень доволен игрой, заявляя, что в приоритете сейчас Лига Европы, указывая на усталость и стартовый состав без немного отдыхавших Эдерсона, Колашинаца, Коопмейнерса, Де Кетеларе, Скамакки.

"Лацио" неделю тому вылетел из Кубка, потому у него осталась лишь лига. Игру после потрясений ещё нужно налаживать, ведь три из четырёх побед Игора Тудора в лиге после прихода - со счетом 1:0. Первый тайм был слабым, в самой концовке матча "Верона" вдруг создала два очень опасных момента. Но результаты ведь есть. Уже 15 очков в шести последних турах.

"Фиорентина" уже вряд ли в борьбе за зону Лиги Чемпионов. У неё, как и у "Аталанты" остались Еврокубки, против бергамцев и играла в Кубке в среду и проиграла. То есть матч лиги мог стать опасным. Она также отыграла невзрачно первый тайм дома против аутсайдера, но также один гол нашла. И, в отличие от "Аталанты" во втором разошлась и вышла на 5:1.

Как и бергамцев, её обвиняют в пренебрежении лигой. Вот и во втором матче Серии А подряд с первых минут не играли Бельтран, Белотти, Гонсалес, Бонавентура, Бираги. На этот раз ещё и первый вратарь Терраччьяно. Но парадокс - одержана вторая победа в Серии А подряд после пяти матчей без них подряд. А в тех пяти играли более сильные составы. Значит, был нужен отдых.

Винченцо Итальяно говорил о некоторых отрицательных моментах в матче, а также об усталости, но был очень доволен выходом из проблем по ходу матча и игрой и желанием команды в целом.

"Интер" - "Торино"

"Торино" также мог уплотнить борьбу за Еврокубковые места. Но на самом деле он вообще остаётся в такой борьбе лишь из-за потерь очков конкурентов. Сам же набрал два очка в последних четырех турах, включая нынешний. Не забил в последних трех.

Он в ярости на арбитров. Первая полностью женская бригада на поле в истории послушала мужчин из ВАР и изменила желтую карточку на красную. Хотя Мхитарян пробивался в штрафную ближе к её краю, а в центре был ещё один защитник. До этого же "Торо" очень хорошо прикрывал и держал справедливый 0:0. Работал Зоммер, а не Милинкович-Савич. Но ведь и 0:0 ему не хватило бы.

Ну а "Интер" отпраздновал 20-ое Скудетто, вторую звезду должным образом. Победил, не пропустил. Продлил серию матчей лиги без поражений до 28-ми при 23-ех победах. И почти сразу же после матча отправился на чемпионский парад в открытом автобусе. Вместе с празднествами в центре города день Скудетто длился почти сутки.

Борьба против вылета

"Фрозиноне" наработал на свою первую победу за 13 туров хорошей игрой и четырьмя ничьими в предыдущих четырех турах. Хотя здесь, разумеется, повезло с календарем. "Салернитана" вылетела математически именно после этого поражения, а на самом деле - уже давно.

"Сассуоло", кажется, идёт за ней. Он уже добыл первую победу с января, уже сыграл три матча подряд вничью, но сразу после них проиграл два матча подряд с общим счётом 1:8. Причем перед 1:5 от "Фиорентины" еще и закрывался на базе. Что он там делал? Давиде Баллардини говорит прежде всего об отсутствии агрессии подопечных, борьбы за мяч, ярости.

"Эмполи" достойно боролся. Но шесть поражений в восьми последних матчах - слишком много. "Удинезе" играл очень хорошо. Но должен был дожимать десятерых соперников, а не пропускать от них. И до прихода Фабио Каннаваро играл-то он неплохо. Проблема была в характере. И в ничьих. Таких уже 17. Больше, чем у кого-либо в лиге. А нужны победы.

"Кальяри" проиграл лишь один из предыдущих девяти матчей, в предыдущих трех совершенно заслуженно сыграл 2:1 с "Аталантой", 2:2 с "Интером" и "Ювентусом". Но сразу после этого развалился в гостях у середняка. Отыграв отвратительно. Как играл в феврале, когда Клаудио Раньери подавал в отставку. Он еще вовсе не спасся.

"Верона" достойно боролась с "Лацио", могла сравнять. Она в неплохой форме. Но кто об этом вспомнит, если вылетит? "Лечче" упустил победу дома на 96-ой минуте. Но кто об этом вспомнит, если останется? А он близок к обеспечиванию места в Серии А. Семь очков в трех последних турах, 11 в шести после прихода Луки Готти - нужный темп для этого.

Украинский след

После трех из четырех матчей без игровых минут Виктор Коваленко получил целых 28 плюс добавленное время. С десятого марта он не играл больше в одном матче. На 62-ой минуте Давиде Никола заменил двух опорников (впоследствии и третьего). Один из них - Фаццини - играл на позиции одного из двух атакующих полузащитников в схеме 3-4-2-1. Его украинец и заменил.

Он очень активно бегал, прессинговал, старался. Коснулся мяча 19 раз, отдал 14 передач с 86-ю процентами точности. Почти все - в центре поля. Хотя заработал штрафной удар ближе к флангу метрах в 25-ти от ворот. Также получил желтую карточку за удар по ногам сзади, сорвавший контратаку. Участвовал в шести единоборствах, что для 28-ми минут на поле довольно много. Выиграл два.

Его хайлайт - подключение в штрафную в районе левого угла вратарской и попытка замкнуть прострел слева внешней стороной стопы в ближний угол в одно касание. Мяч пошел неточно.

Оценка от прессы - бледная "5.5", как у большинства игроков его команды. Его влияния на игру не видели. Кое-где были даже "пятерки".

Руслан Малиновский не играл с 30-го марта из-за травмы. Пропустил и матч 34-го тура.

Лучший игрок тура - Николас Гонсалес ("Фиорентина"). Дубль после выхода на замену

Прорыв тура - "Болонья". Сравняла счёт вдесятером

Разочарование тура - "Сассуоло". Следом за "Салернитаной"?

Лучший вратарь тура - Марко Спортьелло ("Милан"). С помощью Тиава

Лучший тренер тура - Винченцо Итальяно ("Фиорентина"). Замена Гонсалеса

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