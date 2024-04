Дюмфрис - о плакате с изображением Тео Эрнандеса в виде пса на поводке: Это было неумно с моей стороны

Правый защитник миланского "Интера" Дензел Дюмфрис поделился эмоциями от парада в честь выигрыша Скудетто, а также рассказал, почему во время празднований вывесил плакат с изображением игрока "Милана" Тео Эрнандеса в образе собаки на поводке.

Ранее стало известно, что ФИФА собирается начать расследование в отношении латераля.

⛓️???? Inter's Denzel Dumfries holding up a poster of him chaining up Theo Hernandez during title celebrations! ???? pic.twitter.com/1jWDToJxX3