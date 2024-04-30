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Дюмфрис - о плакате с изображением Тео Эрнандеса в виде пса на поводке: Это было неумно с моей стороны

Италия

Нидерландец объяснил мотивы своих действий

Дюмфрис - о плакате с изображением Тео Эрнандеса в виде пса на поводке: Это было неумно с моей стороны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Правый защитник миланского "Интера" Дензел Дюмфрис поделился эмоциями от парада в честь выигрыша Скудетто, а также рассказал, почему во время празднований вывесил плакат с изображением игрока "Милана" Тео Эрнандеса в образе собаки на поводке.

"Вчера был самый прекрасный день для меня, всех игроков и всех в клубе. Большое спасибо болельщикам, которые тысячами пришли на парад. Было очень классно праздновать со всеми вами, это так много значило для команды.

Во время парада я держал плакат, на котором изображалась неуместное изображение. Я игрок, который любит соперничество в футболе, это важнейшая часть любой игры. Я понимаю, что держать этот плакат было ошибкой с моей стороны и совсем не умно.

Давайте сосредоточимся на том, какой невероятный сезон провёл "Интер". Ещё раз спасибо за поддержку в этом сезоне и за вчерашние празднования, я никогда их не забуду", — написал нидерландец в Instagram.

Ранее стало известно, что ФИФА собирается начать расследование в отношении латераля.

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Интер (Милан) Тео Эрнандес Дензен Дюмфрис
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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