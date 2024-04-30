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Лацио проявляет интерес к полузащитнику берлинского Униона

Италия

Об этом сообщает Goal.com

Лацио проявляет интерес к полузащитнику берлинского Униона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Римский клуб проводит не лучший свой сезон. "Лацио" еще сохраняет теоретические шансы на попадание в Лигу чемпионов, однако вакантных мест осталось не так много, а "Рома", "Болонья" и "Аталанта" не собираются легко отдавать свои позиции в чемпионате. Кроме того, "орлов" ждет перестройка, где могут покинуть клуб его ветераны, поэтому руководство уже работает на трансферном рынке.

"Лацио" хочет вернуть в Италию полузащитника Робина Госенса, который на правах аренды играет в немецком "Унионе". Сезон в Берлине складывается для немца не так, как планировалось, поскольку клуб борется за сохранение прописки, а 29-летний игрок не был вызван тренером сборной Юлианом Нагельсманном на мартовскую международную паузу. Кроме того, Госенс может рассмотреть возвращение в Италию, потому что в составе "Аталанты" ему удалось зарекомендовать себя на самом высоком уровне, благодаря чему он позже перешел в "Интер", которому и принадлежат права на футболиста.

Добавим, что в этом сезоне немецкий игрок провел 34 матча, где отметился 7 голами и 2 ассистами.

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Лацио (Рим) Унион (Берлин) Робин Госенс
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Источник:
Goal.com
Опубликовал: Александр Гресь
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