Милан отказался от тренера из-за протестов своих фанов

Бывший наставник мадридского "Реала" и сборной Испании Хулен Лопетеги не сможет возглавить "Милан" в ближайшее время, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Согласно информации издания, руководство "россонери" отказалось от идеи назначения 57-летнего специалиста после протестной акции фанатов клуба, в рамках которой они собрали 10 тысяч подписей за двое суток под соответствующей петицией.

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Отмечается, что стороны были готовы к заключению трёхлетнего контракта.

Напомним, Лопетеги находится без работы с лета 2023 года. Последним местом работы испанца был "Вулверхэмптон".