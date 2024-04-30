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Милан отказался от тренера из-за протестов своих фанов

Италия
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Милан отказался от тренера из-за протестов своих фанов

Sevilla

Новина українською

Бывший наставник мадридского "Реала" и сборной Испании Хулен Лопетеги не сможет возглавить "Милан" в ближайшее время, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Согласно информации издания, руководство "россонери" отказалось от идеи назначения 57-летнего специалиста после протестной акции фанатов клуба, в рамках которой они собрали 10 тысяч подписей за двое суток под соответствующей петицией.

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Отмечается, что стороны были готовы к заключению трёхлетнего контракта.

Напомним, Лопетеги находится без работы с лета 2023 года. Последним местом работы испанца был "Вулверхэмптон".

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Хулен Лопетеги Милан тренер
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Источник:
Gazzetta
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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mr.Smith
30.04.2024 в 15:46
Ротаня беріть)
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Комментарии 2
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mr.Smith
30.04.2024 в 15:46
Ротаня беріть)
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
30.04.2024 в 14:52
Чи вони ідіоти? Нах нам цей Лопутегі? Його з Реала турнули через скільки місяців? Півроку? Не треба всяке сміття тягнути в Мілан. Конте заплатіть - не пожалкуєте.
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