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Ювентус готовится к летним изменениям: четыре игрока могут покинуть клуб

Италия
Обновлено

Клуб хочет сократить расходы на заработную плату

Ювентус готовится к летним изменениям: четыре игрока могут покинуть клуб

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alessandro Sabattini

Новина українською

"Ювентус" стремится значительно сократить расходы на заработную плату, поэтому летом ожидается ряд трансферов.

Как сообщает Corriere dello Sport, туринский клуб планирует продать четырех игроков, чтобы снизить расходы на заработную плату на 30-35 миллионов евро.

Первым уйдет Поль Погба из-за четырехлетней дисквалификации за употребление допинга. Его уход сэкономит клубу 8 миллионов евро за сезон.

Также ожидается, что этим летом команду покинут.

  • Аркадиуш Милик (зарплата 3,5 миллиона евро);
  • Алекс Сандро (6 миллионов евро);
  • Даниэле Ругани (3,5 миллиона евро).
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Ювентус (Турин) Поль Погба Алекс Сандро Аркадиуш Милик Даниэле Ругани
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Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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