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Ювентус готовится к летним изменениям: четыре игрока могут покинуть клуб
Клуб хочет сократить расходы на заработную плату
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alessandro Sabattini
"Ювентус" стремится значительно сократить расходы на заработную плату, поэтому летом ожидается ряд трансферов.
Как сообщает Corriere dello Sport, туринский клуб планирует продать четырех игроков, чтобы снизить расходы на заработную плату на 30-35 миллионов евро.
Первым уйдет Поль Погба из-за четырехлетней дисквалификации за употребление допинга. Его уход сэкономит клубу 8 миллионов евро за сезон.
Также ожидается, что этим летом команду покинут.
- Аркадиуш Милик (зарплата 3,5 миллиона евро);
- Алекс Сандро (6 миллионов евро);
- Даниэле Ругани (3,5 миллиона евро).
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Источник:Corriere dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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