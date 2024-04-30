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Ювентус подаст апелляцию на решение суда о выплате компенсации Роналду

Италия

Клуб должен выплатить 9,8 млн евро

Ювентус подаст апелляцию на решение суда о выплате компенсации Роналду

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В апреле арбитражный трибунал в Италии постановил, что "Ювентус" несет ответственность за выплату Роналду суммы в 9,774 миллиона евро, связанной с маневрами по зарплате во время пандемии Covid-19.

Туринский клуб решил подать апелляцию на решение суда. Пока что не уточняется, сколько времени "Юве" имеет на подачу претензии, но этот период может составлять от 30 дней до шести месяцев.

Напомним, спор длился с тех пор, как Роналду покинул Турин и вернулся в "Манчестер Юнайтед" в августе 2021 года. Игрок утверждает, что ему все еще должны заработную плату, но "Ювентус" утверждает, что Криштиану отказался от прав на любые невыплаченные деньги.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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