Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус подаст апелляцию на решение суда о выплате компенсации Роналду
Клуб должен выплатить 9,8 млн евро
х
В апреле арбитражный трибунал в Италии постановил, что "Ювентус" несет ответственность за выплату Роналду суммы в 9,774 миллиона евро, связанной с маневрами по зарплате во время пандемии Covid-19.
Туринский клуб решил подать апелляцию на решение суда. Пока что не уточняется, сколько времени "Юве" имеет на подачу претензии, но этот период может составлять от 30 дней до шести месяцев.
Напомним, спор длился с тех пор, как Роналду покинул Турин и вернулся в "Манчестер Юнайтед" в августе 2021 года. Игрок утверждает, что ему все еще должны заработную плату, но "Ювентус" утверждает, что Криштиану отказался от прав на любые невыплаченные деньги.
Популярное сейчас
- Демьяненко: Позвонил Андрей Шевченко, уладили недоразумение
- Андрей и Александр Шевченко не будут получать зарплату в УАФ - Источник
- Три основных игрока Динамо пропустят матч с Вересом
- ½ еврокубков, 4 дня УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО