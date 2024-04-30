Интер оштрафован за оскорбительные кричалки в адрес игрока Милана

"Интер" получил штраф в размере 3 000 евро за оскорбительные скандирования своих болельщиков и не только, которые были адресованы защитнику "Милана" Тео Эрнандесу.

Также Дензел Думфрис из "Интера" держал баннер, который ему вручили фанаты, на котором его и Эрнандеса фото были наложены на изображение из популярной видеоигры GTA V.

На баннере было изображено Думфриса, который держал поводок с собакой, на которой сверху было приклеено лицо Тео. После этого инцидента Дензел извинился в своем Instagram, признав, что совершил ошибку.

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Штраф, который "Интер" получил во вторник, касается именно оскорбительных выкриков болельщиков в адрес Эрнандеса, а не баннера Думфриса. Нидерландский футболист все еще может быть оштрафован или даже дисквалифицирован в зависимости от результатов расследования, которое начало Спортивное управление Италии в понедельник.