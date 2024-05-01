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Де Росси - о матче ЛЕ против Байера: Нам есть чего бояться
Наставник Ромы поделился своими эмоциями
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси прокомментировал матч полуфинала ЛЕ против "Байера".
"Нам есть чего бояться. Я очень уважаю их тренера. Они сильные и хорошо играют, они очень настойчивы. Это еще одна вещь, которой я боюсь, но иногда на последних минутах мы забиваем, это также зависит от нашей психической и физической силы".
Напомним, что поединок "Рома" - "Байер" состоится 2 мая. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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