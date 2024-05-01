  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Де Росси - о матче ЛЕ против Байера: Нам есть чего бояться
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Росси - о матче ЛЕ против Байера: Нам есть чего бояться

Италия
Обновлено

Наставник Ромы поделился своими эмоциями

Де Росси - о матче ЛЕ против Байера: Нам есть чего бояться

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси прокомментировал матч полуфинала ЛЕ против "Байера".

"Нам есть чего бояться. Я очень уважаю их тренера. Они сильные и хорошо играют, они очень настойчивы. Это еще одна вещь, которой я боюсь, но иногда на последних минутах мы забиваем, это также зависит от нашей психической и физической силы".

Напомним, что поединок "Рома" - "Байер" состоится 2 мая. Старт - в 22:00 по киевскому времени.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Читайте такжеРома - Байер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
По теме
yellow-arrow
Тоттенхэм проявляет интерес к защитнику Болоньи
yellow-arrow
Интер оштрафован за оскорбительные кричалки в адрес игрока Милана
yellow-arrow
Ювентус подаст апелляцию на решение суда о выплате компенсации Роналду
Байер (Леверкузен) Даниеле де Росси Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости