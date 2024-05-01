Де Росси - о матче ЛЕ против Байера: Нам есть чего бояться

Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси прокомментировал матч полуфинала ЛЕ против "Байера".

"Нам есть чего бояться. Я очень уважаю их тренера. Они сильные и хорошо играют, они очень настойчивы. Это еще одна вещь, которой я боюсь, но иногда на последних минутах мы забиваем, это также зависит от нашей психической и физической силы".