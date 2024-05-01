Парма вернулась в Серию А

Сегодня, 1 мая, состоялся матч "Бари" - "Парма", который завершился ничьей (1:1).

В итоге команда, игравшая на выезде, набрала 74 очка и занимает первую позицию в турнирной таблице Серии В. Этого достаточно для того, чтобы вернуться в высший дивизион.

Следующий сезон "Парма" начнет в Серии А.

Хотя "Парма" никогда не выигрывала золотые медали чемпионата Италии, на счету клуба три Кубка Италии, один Суперкубок Италии, два Кубка УЕФА, один Кубок обладателей кубков УЕФА и один Суперкубок УЕФА. Все эти титулы были завоёваны во времена, когда клуб спонсировался Калисто Танци, основателем компании Parmalat, в период с 1992 по 2002 годы.

В этот же период "Парма" заняла второе место в Серии A в сезоне 1996/97, что остаётся наивысшим результатом в истории клуба. "Парма" является одним из самых успешных итальянских клубов по количеству трофеев, завоёванных под эгидой УЕФА, уступая лишь "Милану", "Ювентусу" и "Интеру".

За команду выступали такие легендарные игроки, как Буффон, Каннаваро, Креспо и Дзола.