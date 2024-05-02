Ультрас Милана могут устроить протест во время матча против Дженоа

Ультрас "Милана" готовятся устроить протест во время матча Серии А против "Дженоа".

Так болельщики "россонери" хотят выразить свое недовольство руководством клуба. Зрители разочарованы отсутствием четкой стратегии развития команды, в частности, относительно поиска нового главного тренера на замену Стефано Пиоли.

Ожидается, что протест ультрас будет мирным, но он может создать напряженную атмосферу на стадионе во время матча против "Дженоа", который состоится 5 мая.