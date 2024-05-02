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Ультрас Милана могут устроить протест во время матча против Дженоа
Зрители хотят знать будущее команды
Sempre Milan
Ультрас "Милана" готовятся устроить протест во время матча Серии А против "Дженоа".
Так болельщики "россонери" хотят выразить свое недовольство руководством клуба. Зрители разочарованы отсутствием четкой стратегии развития команды, в частности, относительно поиска нового главного тренера на замену Стефано Пиоли.
Ожидается, что протест ультрас будет мирным, но он может создать напряженную атмосферу на стадионе во время матча против "Дженоа", который состоится 5 мая.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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