  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ультрас Милана могут устроить протест во время матча против Дженоа
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ультрас Милана могут устроить протест во время матча против Дженоа

Италия

Зрители хотят знать будущее команды

Ультрас Милана могут устроить протест во время матча против Дженоа

Sempre Milan

Новина українською

Ультрас "Милана" готовятся устроить протест во время матча Серии А против "Дженоа".

Так болельщики "россонери" хотят выразить свое недовольство руководством клуба. Зрители разочарованы отсутствием четкой стратегии развития команды, в частности, относительно поиска нового главного тренера на замену Стефано Пиоли.

Ожидается, что протест ультрас будет мирным, но он может создать напряженную атмосферу на стадионе во время матча против "Дженоа", который состоится 5 мая.

Читайте также½ еврокубков, 4 дня УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
По теме
yellow-arrow
Вице-президент Интера - о Зиркзее: Он - действительно чемпион
yellow-arrow
½ еврокубков, 4 дня УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
yellow-arrow
Парма вернулась в Серию А
Стефано Пиоли Дженоа (Генуя) Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости