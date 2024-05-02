Вице-президент Интера - о Зиркзее: Он - действительно чемпион

Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти высказался о нападающем "Болоньи" Джошуа Зиркзее.

"Он - действительно чемпион. Мы говорим о молодом, талантливом, умном, очень сильном физически игроке. Такой, как Джошуа, пригодится любой команде, чтобы забивать важные голы. Если появится возможность трансфера, мы, вероятно, подумаем об этом".