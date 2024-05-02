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Главный тренер Наполи досрочно покинул тренировку команды
Кальцона был вынужден прервать занятие
Football Italia
Команда "Наполи" упорно готовилась к следующему матчу Серии А против "Удинезе", который запланирован на вечер понедельника.
Но главный тренер Франческо Кальцона был вынужден прервать тренировку и уйти домой, поскольку у него появились симптомы гриппа и поднялась высокая температура.
Врачи настоятельно рекомендовали специалисту отдохнуть, тем более, что погода в Неаполе сегодня (2 мая) была совсем не весенней.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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