Главный тренер Наполи досрочно покинул тренировку команды

Команда "Наполи" упорно готовилась к следующему матчу Серии А против "Удинезе", который запланирован на вечер понедельника.

Но главный тренер Франческо Кальцона был вынужден прервать тренировку и уйти домой, поскольку у него появились симптомы гриппа и поднялась высокая температура.

Врачи настоятельно рекомендовали специалисту отдохнуть, тем более, что погода в Неаполе сегодня (2 мая) была совсем не весенней.