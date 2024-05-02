  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан заинтересовался форвардом Астон Виллы
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан заинтересовался форвардом Астон Виллы

Италия
Обновлено

Олли Уоткинс впечатлил Милан своей игрой

Милан заинтересовался форвардом Астон Виллы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Милану" нужен новый нападающий вместо Оливье Жиру, который покинет команду в конце этого сезона.

По информации издания Calciomercato, "россонери" заинтересовались форвардом "Астон Виллы" Олли Уоткинсом. Футболист поразил "Милан" своей игрой - 26 голов и 12 ассистов в 48 матчах во всех турнирах этого сезона.

Игрок недавно подписал новый контракт до июня 2028 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Читайте такжеУльтрас Милана могут устроить протест во время матча против Дженоа
По теме
yellow-arrow
Бавария связалась с окружением главного тренера Брайтона
yellow-arrow
Источник: Милан решил уволить Пиоли, он готовится возглавить Наполи
yellow-arrow
Главный тренер Наполи досрочно покинул тренировку команды
Астон Вилла (Бирмингем) Оливье Жиру Милан Олли Уоткинс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости