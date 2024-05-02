Милан заинтересовался форвардом Астон Виллы

"Милану" нужен новый нападающий вместо Оливье Жиру, который покинет команду в конце этого сезона.

По информации издания Calciomercato, "россонери" заинтересовались форвардом "Астон Виллы" Олли Уоткинсом. Футболист поразил "Милан" своей игрой - 26 голов и 12 ассистов в 48 матчах во всех турнирах этого сезона.

Игрок недавно подписал новый контракт до июня 2028 года.

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