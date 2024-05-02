Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан заинтересовался форвардом Астон Виллы
Олли Уоткинс впечатлил Милан своей игрой
Getty Images / Global Images Ukraine
"Милану" нужен новый нападающий вместо Оливье Жиру, который покинет команду в конце этого сезона.
По информации издания Calciomercato, "россонери" заинтересовались форвардом "Астон Виллы" Олли Уоткинсом. Футболист поразил "Милан" своей игрой - 26 голов и 12 ассистов в 48 матчах во всех турнирах этого сезона.
Игрок недавно подписал новый контракт до июня 2028 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Врагу удалось закрепиться в Очеретино в Донецкой области, ВСУ ввели резервы
- Голкипер Кремня прошел полиграф после обвинений в договорном матче: известен результат
- Ярмоленко объяснил, почему побежал праздновать гол к пресс-атташе Динамо
- Ювентус готовится к летним изменениям: четыре игрока могут покинуть клуб
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн