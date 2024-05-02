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Источник: Милан решил уволить Пиоли, он готовится возглавить Наполи

Италия
Обновлено

Пиоли уже договорился о контракте с другим клубом

Источник: Милан решил уволить Пиоли, он готовится возглавить Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" решил, что Стефано Пиоли покинет пост главного тренера команды в конце этого сезона.

По информации Николо Скиры, руководство клуба уже ведет переговоры о расторжении договора со специалистом, который согласился возглавить "Наполи", предложившему Пиоли контракт до 2026 года.

Стефано тренирует "Милан" с 2029 года. Под руководством 58-летнего итальянца команде удалось стать чемпионами в Серии А в сезоне 2021/22.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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