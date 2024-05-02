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Бавария связалась с окружением главного тренера Брайтона

Италия

Немецкий клуб все еще в поисках тренера

Бавария связалась с окружением главного тренера Брайтона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Мюнхенская "Бавария" хочет, чтобы главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби возглавил их команду вместо Томаса Тухеля.

Итальянский специалист является главным претендентом на пост тренера немецкого клуба после неудач с другими кандидатами. Ральф Рангник решил остаться в сборной Австрии, а Хави - продолжить работать с "Барселоной".

По информации Tuttomercatoweb, "Бавария" сделала значительный шаг в сторону Де Дзерби, связавшись с его окружением.

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Бавария (Мюнхен) Ральф Рангник Томас Тухель Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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Источник:
Tuttomercatoweb
Опубликовал: Екатерина Власова
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