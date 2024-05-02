Бавария связалась с окружением главного тренера Брайтона

Мюнхенская "Бавария" хочет, чтобы главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби возглавил их команду вместо Томаса Тухеля.

Итальянский специалист является главным претендентом на пост тренера немецкого клуба после неудач с другими кандидатами. Ральф Рангник решил остаться в сборной Австрии, а Хави - продолжить работать с "Барселоной".

По информации Tuttomercatoweb, "Бавария" сделала значительный шаг в сторону Де Дзерби, связавшись с его окружением.