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Бавария связалась с окружением главного тренера Брайтона
Немецкий клуб все еще в поисках тренера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" хочет, чтобы главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби возглавил их команду вместо Томаса Тухеля.
Итальянский специалист является главным претендентом на пост тренера немецкого клуба после неудач с другими кандидатами. Ральф Рангник решил остаться в сборной Австрии, а Хави - продолжить работать с "Барселоной".
По информации Tuttomercatoweb, "Бавария" сделала значительный шаг в сторону Де Дзерби, связавшись с его окружением.
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Источник:Tuttomercatoweb
Опубликовал: Екатерина Власова
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