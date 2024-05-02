Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Торино выпустил специальный комплект форми к 75-летию авиакатастрофы команды
Торино 1940-х годов считается одной из сильнейших команд в истории итальянского футбола
Torino FC
4 мая исполняется 75 лет с момента трагического события в истории ФК "Торино", когда вся туринская команда погибла в авиакатастрофе.
В дань памяти клуб выпустил специальную лимитированную форму. А основная команда наденет этот комплект 3 мая против "Болоньи".
4 мая 1949 года самолет команды "Торино" врезался в холм Суперга в Турине. Авария произошла из-за тумана, дезориентации и неисправного оборудования.
"Торино" 1940-х годов считается одной из сильнейших команд в истории итальянского футбола. Клуб выигрывал чемпионский титул пять сезонов подряд.
Solo il fato li vinse#Superga75— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 2, 2024
Популярное сейчас
- Всем полуфиналистам уже гарантирована группа следующей ЛЧ. Объясняем, почему все еще открыт вопрос по Шахтеру
- Врагу удалось закрепиться в Очеретино в Донецкой области, ВСУ ввели резервы
- Зеленский: Саммит мира для Украины станет платформой для обсуждения путей достижения мира
- Борьба за зону Лиги Чемпионов уплотняется. Итоги 34-го тура Серии А
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО