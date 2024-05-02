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Торино выпустил специальный комплект формы к 75-летию со дня авиакатастрофы команды

Италия
Обновлено

Торино 1940-х годов считается одной из сильнейших команд в истории итальянского футбола

Торино выпустил специальный комплект формы к 75-летию со дня авиакатастрофы команды

Torino FC

Новина українською

4 мая исполняется 75 лет с момента трагического события в истории ФК "Торино", когда вся туринская команда погибла в авиакатастрофе.

В дань памяти клуб выпустил специальную лимитированную форму. А основная команда наденет этот комплект 3 мая против "Болоньи".

4 мая 1949 года самолет команды "Торино" врезался в холм Суперга в Турине. Авария произошла из-за тумана, дезориентации и неисправного оборудования.

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"Торино" 1940-х годов считается одной из сильнейших команд в истории итальянского футбола. Клуб выигрывал чемпионский титул пять сезонов подряд.

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Источник:
Torino FC
Опубликовал: Екатерина Власова
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