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Торино выпустил специальный комплект формы к 75-летию со дня авиакатастрофы команды
Торино 1940-х годов считается одной из сильнейших команд в истории итальянского футбола
Torino FC
4 мая исполняется 75 лет с момента трагического события в истории ФК "Торино", когда вся туринская команда погибла в авиакатастрофе.
В дань памяти клуб выпустил специальную лимитированную форму. А основная команда наденет этот комплект 3 мая против "Болоньи".
4 мая 1949 года самолет команды "Торино" врезался в холм Суперга в Турине. Авария произошла из-за тумана, дезориентации и неисправного оборудования.
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"Торино" 1940-х годов считается одной из сильнейших команд в истории итальянского футбола. Клуб выигрывал чемпионский титул пять сезонов подряд.
Solo il fato li vinse#Superga75— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 2, 2024
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