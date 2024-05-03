Мотта - о возможном выходе Болоньи в ЛЧ: Мы находимся там, где никто не ожидал нас увидеть

Главный тренер "Болоньи" Тьяго Мотта высказался о возможном участии команды в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Ранее подопечные итальянского специалиста гарантировала себе место в еврокубках, в которых она не принимала участие с 2002 года.

"Мы очень рады, что написали историю "Болоньи" спустя 22 года, и чувствуем то же самое по поводу этой возможности попасть в Лигу чемпионов.

Идти до цели осталось недолго, мы уже близко. Мы уже находимся там, где никто не ожидал нас увидеть. Согласен со своими игроками на 100 процентов, что мы должны к ней стремиться.

Всё давление оказывается на другие клубы, которые начали сезон с целью попасть в Лигу чемпионов. У нас никогда не было этой одержимости, только желание продолжать совершенствоваться. Выход в Лигу Европы был неожиданным и принес нам еще больше энтузиазма. Теперь мы хотим попытаться прыгнуть выше голову и попасть в Лигу чемпионов", - приводит слова Мотты Football Italia.