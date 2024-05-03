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Мотта - о возможном выходе Болоньи в ЛЧ: Мы находимся там, где никто не ожидал нас увидеть
Молодой наставник прокомментировал успехи "красно-синих"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Болоньи" Тьяго Мотта высказался о возможном участии команды в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Ранее подопечные итальянского специалиста гарантировала себе место в еврокубках, в которых она не принимала участие с 2002 года.
"Мы очень рады, что написали историю "Болоньи" спустя 22 года, и чувствуем то же самое по поводу этой возможности попасть в Лигу чемпионов.
Идти до цели осталось недолго, мы уже близко. Мы уже находимся там, где никто не ожидал нас увидеть. Согласен со своими игроками на 100 процентов, что мы должны к ней стремиться.
Всё давление оказывается на другие клубы, которые начали сезон с целью попасть в Лигу чемпионов. У нас никогда не было этой одержимости, только желание продолжать совершенствоваться. Выход в Лигу Европы был неожиданным и принес нам еще больше энтузиазма. Теперь мы хотим попытаться прыгнуть выше голову и попасть в Лигу чемпионов", - приводит слова Мотты Football Italia.
Сегодня, 3 марта, "Болонья" сыграет на выезде против "Торино" в рамках Серии А. Начало встречи - в 21:45 по Киеву.
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