  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Мотта - о возможном выходе Болоньи в ЛЧ: Мы находимся там, где никто не ожидал нас увидеть
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мотта - о возможном выходе Болоньи в ЛЧ: Мы находимся там, где никто не ожидал нас увидеть

Италия

Молодой наставник прокомментировал успехи "красно-синих"

Мотта - о возможном выходе Болоньи в ЛЧ: Мы находимся там, где никто не ожидал нас увидеть

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Болоньи" Тьяго Мотта высказался о возможном участии команды в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Ранее подопечные итальянского специалиста гарантировала себе место в еврокубках, в которых она не принимала участие с 2002 года.

"Мы очень рады, что написали историю "Болоньи" спустя 22 года, и чувствуем то же самое по поводу этой возможности попасть в Лигу чемпионов.

Идти до цели осталось недолго, мы уже близко. Мы уже находимся там, где никто не ожидал нас увидеть. Согласен со своими игроками на 100 процентов, что мы должны к ней стремиться.

Всё давление оказывается на другие клубы, которые начали сезон с целью попасть в Лигу чемпионов. У нас никогда не было этой одержимости, только желание продолжать совершенствоваться. Выход в Лигу Европы был неожиданным и принес нам еще больше энтузиазма. Теперь мы хотим попытаться прыгнуть выше голову и попасть в Лигу чемпионов", - приводит слова Мотты Football Italia.

Сегодня, 3 марта, "Болонья" сыграет на выезде против "Торино" в рамках Серии А. Начало встречи - в 21:45 по Киеву.

По теме
yellow-arrow
Торино - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 03.05.2024
yellow-arrow
Торино выпустил специальный комплект формы к 75-летию со дня авиакатастрофы команды
yellow-arrow
Бавария связалась с окружением главного тренера Брайтона
Болонья Серия А Тьяго Мотта
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости