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Кьеллини - о Ювентусе в ЛЧ-2018/19: Нам не повезло с травмами. Без них Роналду привёл бы нас к победе

Италия

Воспоминания экс-защитника

Кьеллини - о Ювентусе в ЛЧ-2018/19: Нам не повезло с травмами. Без них Роналду привёл бы нас к победе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший защитник "Ювентуса" и сборной Италии Джорджио Кьеллини вспомнил сезон 2018-19, в котором "старая синьора" уступила "Аяксу" в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3 по сумме двух матчей)

"Нам не повезло с травмами (Хедира, Манджукич, Дибала, Дуглас Коста - прим.), и мы проиграли "Аяксу". Выиграй мы в том противостоянии - уверен, мы бы дошли до конца, и Роналду привёл бы нас к победе.

Потом уровень команды немного упал, и он не мог решить все в одиночку. Он был вишенкой, и ему нужен был торт немного побольше", - цитирует Кьеллини Football Italia.

Напомним, Роналду выступал в составе "Ювентуса" с 2018 по 2021 годы.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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