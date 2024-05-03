Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кьеллини - о Ювентусе в ЛЧ-2018/19: Нам не повезло с травмами. Без них Роналду привёл бы нас к победе
Воспоминания экс-защитника
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Ювентуса" и сборной Италии Джорджио Кьеллини вспомнил сезон 2018-19, в котором "старая синьора" уступила "Аяксу" в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3 по сумме двух матчей)
"Нам не повезло с травмами (Хедира, Манджукич, Дибала, Дуглас Коста - прим.), и мы проиграли "Аяксу". Выиграй мы в том противостоянии - уверен, мы бы дошли до конца, и Роналду привёл бы нас к победе.
Потом уровень команды немного упал, и он не мог решить все в одиночку. Он был вишенкой, и ему нужен был торт немного побольше", - цитирует Кьеллини Football Italia.
Напомним, Роналду выступал в составе "Ювентуса" с 2018 по 2021 годы.
Популярное сейчас
- Потеря Часового Яра - это лишь вопрос времени, - разведка
- Нойер ошибся, Лунин – нет. Холостые от Мбаппе, 12 и 13-й игроки Боруссии Д и… отскок Реала? Обзор матчей ½ ЛЧ
- Куртуа вытеснит Лунина, сенсация в Бирмингеме, Байер одолевает Рому, а Челси – Тоттенхэм. Главные новости за 2 мая
- Милан обеспечил место в Лиге Чемпионов, Болонья в Еврокубках впервые за 22 года
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО