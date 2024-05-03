Кьеллини - о Ювентусе в ЛЧ-2018/19: Нам не повезло с травмами. Без них Роналду привёл бы нас к победе

Бывший защитник "Ювентуса" и сборной Италии Джорджио Кьеллини вспомнил сезон 2018-19, в котором "старая синьора" уступила "Аяксу" в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3 по сумме двух матчей)

"Нам не повезло с травмами (Хедира, Манджукич, Дибала, Дуглас Коста - прим.), и мы проиграли "Аяксу". Выиграй мы в том противостоянии - уверен, мы бы дошли до конца, и Роналду привёл бы нас к победе.

Потом уровень команды немного упал, и он не мог решить все в одиночку. Он был вишенкой, и ему нужен был торт немного побольше", - цитирует Кьеллини Football Italia.