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Болельщик Аталанты арестован за расистские выходки во время матча ЛЕ

Италия

Итальянский клуб получит штраф за действия своих болельщиков

Болельщик Аталанты арестован за расистские выходки во время матча ЛЕ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полиция Марселя подтвердила, что арестовала одного из болельщиков "Аталанты" за то, что он выкрикивал нацистские лозунги и расистские кричалки во время полуфинального матча Лиги Европы против марсельского "Олимпика" (1:1).

После матча ЛЕ полиция Марселя обратилась к свидетелям в Twitter, призывая их немедленно прийти в отделение и предоставить информацию.

Ожидается, что "Аталанта" получит штраф за действия своих болельщиков.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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