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Болельщик Аталанты арестован за расистские выходки во время матча ЛЕ
Итальянский клуб получит штраф за действия своих болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine
Полиция Марселя подтвердила, что арестовала одного из болельщиков "Аталанты" за то, что он выкрикивал нацистские лозунги и расистские кричалки во время полуфинального матча Лиги Европы против марсельского "Олимпика" (1:1).
После матча ЛЕ полиция Марселя обратилась к свидетелям в Twitter, призывая их немедленно прийти в отделение и предоставить информацию.
Ожидается, что "Аталанта" получит штраф за действия своих болельщиков.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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