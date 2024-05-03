Болельщик Аталанты арестован за расистские выходки во время матча ЛЕ

Полиция Марселя подтвердила, что арестовала одного из болельщиков "Аталанты" за то, что он выкрикивал нацистские лозунги и расистские кричалки во время полуфинального матча Лиги Европы против марсельского "Олимпика" (1:1).

После матча ЛЕ полиция Марселя обратилась к свидетелям в Twitter, призывая их немедленно прийти в отделение и предоставить информацию.

Ожидается, что "Аталанта" получит штраф за действия своих болельщиков.