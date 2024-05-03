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Наполи сделал предложение Торино по защитнику, которым интересуется клуб АПЛ

Италия
Обновлено

Алессандро может сменить клуб

Наполи сделал предложение Торино по защитнику, которым интересуется клуб АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" и "Тоттенхэм" уже начали планировать летние трансферы. Команды хотят подписать одного защитника.

Итальянский клуб сделал предложение "Торино" по Алессандро Буонджорно, но им придется конкурировать с "Тоттенхэмом", "шпоры" уже некоторое время следят за игрой футболиста.

Но "Наполи" готов предложить за игрока 35 миллионов евро плюс 5 млн бонусов.

Алессандро в Серии А в этом сезоне забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 26 матчах.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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