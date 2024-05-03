Наполи сделал предложение Торино по защитнику, которым интересуется клуб АПЛ

"Наполи" и "Тоттенхэм" уже начали планировать летние трансферы. Команды хотят подписать одного защитника.

Итальянский клуб сделал предложение "Торино" по Алессандро Буонджорно, но им придется конкурировать с "Тоттенхэмом", "шпоры" уже некоторое время следят за игрой футболиста.

Но "Наполи" готов предложить за игрока 35 миллионов евро плюс 5 млн бонусов.

Алессандро в Серии А в этом сезоне забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 26 матчах.