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Вингер Фиорентины перенес операцию на ключице
Срок восстановления футболиста неизвестен
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Фиорентины" Риккардо Соттиль пропустит остаток сезона после того, как в полуфинальном матче Лиги конференций против "Брюгге" получил перелом ключицы.
25-летний футболист открыл счет в поединке ЛК, который "Фиорентина" в итоге выиграла (3:2), но был вынужден покинуть поле в первом тайме после падения.
Сегодня, 3 мая, игрок перенес операцию, во время которой в кость были введены винты для ее стабилизации.
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