Вингер Фиорентины перенес операцию на ключице

Вингер "Фиорентины" Риккардо Соттиль пропустит остаток сезона после того, как в полуфинальном матче Лиги конференций против "Брюгге" получил перелом ключицы.

25-летний футболист открыл счет в поединке ЛК, который "Фиорентина" в итоге выиграла (3:2), но был вынужден покинуть поле в первом тайме после падения.

Сегодня, 3 мая, игрок перенес операцию, во время которой в кость были введены винты для ее стабилизации.