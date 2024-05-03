  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Вингер Фиорентины перенес операцию на ключице
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вингер Фиорентины перенес операцию на ключице

Италия
Обновлено

Срок восстановления футболиста неизвестен

Вингер Фиорентины перенес операцию на ключице

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Фиорентины" Риккардо Соттиль пропустит остаток сезона после того, как в полуфинальном матче Лиги конференций против "Брюгге" получил перелом ключицы.

25-летний футболист открыл счет в поединке ЛК, который "Фиорентина" в итоге выиграла (3:2), но был вынужден покинуть поле в первом тайме после падения.

Сегодня, 3 мая, игрок перенес операцию, во время которой в кость были введены винты для ее стабилизации.

Читайте такжеВинченцо Итальяно о победе над Брюгге: Мы должны были забивать больше голов
По теме
yellow-arrow
Серия А. Слишком много 0:0 у Торино и Болоньи в последнее время
yellow-arrow
Наполи сделал предложение Торино по защитнику, которым интересуется клуб АПЛ
yellow-arrow
Болельщик Аталанты арестован за расистские выходки во время матча ЛЕ
Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости