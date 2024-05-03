  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Слишком много 0:0 у Торино и Болоньи в последнее время
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Слишком много 0:0 у Торино и Болоньи в последнее время

Италия

"Россоблу" еще должны поработать для обеспечивания места в Лиге Чемпионов

Серия А. Слишком много 0:0 у Торино и Болоньи в последнее время

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 35-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Болонья" 0:0

"Торино": Милинкович-Савич, Войвода, Буонджорно, Мазина, Белланова (Лазаро 86), Риччи, Илич, Родригес, Влашич (Линетти 28), Сапата, Санабрия (Пеллегри 78)

"Болонья": Скорупски, Пош, Лукуми, Калафиори, В. Кристиансен, Фройлер, Эбишер (Эль Аззузи 82), Фаббиан (Моро 59), Салемакерс (Одгор 69), Зиркзее (Кастро 82), Ндой (Орсолини 69)

Предупреждения: Войвода 8, Родригес 50 - Фаббиан 13, Эбишер 52

Главный арбитр: Симоне Соцца

По теме
yellow-arrow
Вингер Фиорентины перенес операцию на ключице
yellow-arrow
Наполи сделал предложение Торино по защитнику, которым интересуется клуб АПЛ
yellow-arrow
Болельщик Аталанты арестован за расистские выходки во время матча ЛЕ
Болонья Серия А Торино
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости