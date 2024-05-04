Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер заинтересован в подписании Джорджа Иленихена
Видят в нем Осимхена
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский нападающий бельгийского клуба "Антверпен" Джордж Иленихена попал в зону интересов "Интера", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, "Интер" рассматривает 17-летнего француза с нигерийскими корнями, как альтернативу Альберту Гудмундссону. Также они считают, что Иленихена новый Осимхен и покупка француза это вложение в будущее.
Напомним, за этот сезон Иленихена сыграл в 45 матчах, во всех турнирах, в которых отличился 14 голами и 1 результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Зеленский: Украина находится перед новым этапом войны, оккупанты готовятся расширить наступательные действия
- Леоненко: Я бы на месте Максимова вообще не шел бы в Днепр-1, а остался бы в Полесье
- Сборная Украины по хоккею стала победителем чемпионата мира в дивизионе ІВ
- Тур УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО