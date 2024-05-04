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Интер заинтересован в подписании Джорджа Иленихена

Италия

Видят в нем Осимхена

Интер заинтересован в подписании Джорджа Иленихена

Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский нападающий бельгийского клуба "Антверпен" Джордж Иленихена попал в зону интересов "Интера", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "Интер" рассматривает 17-летнего француза с нигерийскими корнями, как альтернативу Альберту Гудмундссону. Также они считают, что Иленихена новый Осимхен и покупка француза это вложение в будущее.

Напомним, за этот сезон Иленихена сыграл в 45 матчах, во всех турнирах, в которых отличился 14 голами и 1 результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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