Только Мотта. Милан не рассматривает другие варианты на пост главного тренера

Руководство "Милана" в следующем сезоне видят на посту главного тренера "россонери" только Тьяго Мотту.

По имеющейся информации, к переговорам подключился советник президента "Милана" Златан Ибрагимович, чтобы убедить Тьяго покинуть "Болонью" и стать главным тренером "красно-черных". Отмечается, что с каждой неделей Тьяго Мотта позитивнее смотрит на свой возможный пост в "Милане".

Напомним, Тьяго Мотта возглавил "Болонью" в сентябре 2022 года. После 35 туров чемпионата Италии "Болонья" набрала 64 очка и расположилась на четвертой строчке.