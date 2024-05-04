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Только Мотта. Милан не рассматривает другие варианты на пост главного тренера

Италия

Златан Ибрагимович приложил свои усилия, чтобы переубедить Тьяго Мотта

Только Мотта. Милан не рассматривает другие варианты на пост главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство "Милана" в следующем сезоне видят на посту главного тренера "россонери" только Тьяго Мотту.

По имеющейся информации, к переговорам подключился советник президента "Милана" Златан Ибрагимович, чтобы убедить Тьяго покинуть "Болонью" и стать главным тренером "красно-черных". Отмечается, что с каждой неделей Тьяго Мотта позитивнее смотрит на свой возможный пост в "Милане".

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Напомним, Тьяго Мотта возглавил "Болонью" в сентябре 2022 года. После 35 туров чемпионата Италии "Болонья" набрала 64 очка и расположилась на четвертой строчке.

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Болонья Тьяго Мотта Милан
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Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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