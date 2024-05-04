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Только Мотта. Милан не рассматривает другие варианты на пост главного тренера
Златан Ибрагимович приложил свои усилия, чтобы переубедить Тьяго Мотта
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Милана" в следующем сезоне видят на посту главного тренера "россонери" только Тьяго Мотту.
По имеющейся информации, к переговорам подключился советник президента "Милана" Златан Ибрагимович, чтобы убедить Тьяго покинуть "Болонью" и стать главным тренером "красно-черных". Отмечается, что с каждой неделей Тьяго Мотта позитивнее смотрит на свой возможный пост в "Милане".
Напомним, Тьяго Мотта возглавил "Болонью" в сентябре 2022 года. После 35 туров чемпионата Италии "Болонья" набрала 64 очка и расположилась на четвертой строчке.
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