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Йович на пути к продлению контракта с Миланом
Агент футболиста встретился с руководством клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" продлит контракт с Лукой Йовичем, сообщает Calciomercato.
По имеющейся информации, "Милан" планирует предложить 26-летнему сербскому нападающему долгосрочный контракт вместо активации опции продления на год, которая была согласована летом 2023 года при переходе Йовича в "Милан". Отмечается, что Лука не рассматривать предложения от других клубов и полностью заинтересован играть за "красно-черных".
Напомним, за этот сезон форвард сыграл в 28 матчах во всех турнирах, в которых отличился 9 голами и одной голевой передачей.
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