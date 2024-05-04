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Аллегри: Ювентус имеет уникальную ДНК
Его вряд ли можно изменить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ювентуса" Максимилиано Аллегри рассказал, имеют ли итальянские команды свои особенности.
“Де Росси проявлял энтузиазм, хотя Моуринью проделал отличную работу: в футболе все быстро забывается. Следует всегда уважать ДНК каждой компании. "Юве" имеет уникальную ДНК. Это вряд ли можно изменить, это можно сформировать, но не изменить”, - сказал Аллегри.
Отметим, что сейчас "Ювентус" занимает третье место в Серии А. Второй "Милан" опережает подопечных Аллегри на пять очков, а четвертая "Болонья" уступает "бьянконерри" одним зачетным пунктом.
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