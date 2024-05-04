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Пиоли: Мы хотим финишировать другими
Задание не повышенной сложности
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли рассказал о планах клуба в завершение сезона.
“Мы хотим финишировать другими. Это правда, что на улице мы говорим обо всем, кроме матчей, мы думаем о поле, тогда будущее будет видно в конце чемпионата”, - сказал Пиоли.
Также наставник прокомментировал слухи о своем назначении на пост главного тренера "Наполи".
“Я думаю только о завтра. Тогда в конце сезона я встречусь с клубом, и мы увидим”, – добавил специалист.
За четыре тура до финиша Серии А "Милан" занимает второе место. Команда опережает третий "Ювентус" на пяток очков.
Следующий матч подопечные Пиоли проведут 5 мая против “Дженоа”.
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