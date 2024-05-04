Пиоли: Мы хотим финишировать другими

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли рассказал о планах клуба в завершение сезона.

“Мы хотим финишировать другими. Это правда, что на улице мы говорим обо всем, кроме матчей, мы думаем о поле, тогда будущее будет видно в конце чемпионата”, - сказал Пиоли.

Также наставник прокомментировал слухи о своем назначении на пост главного тренера "Наполи".

“Я думаю только о завтра. Тогда в конце сезона я встречусь с клубом, и мы увидим”, – добавил специалист.

За четыре тура до финиша Серии А "Милан" занимает второе место. Команда опережает третий "Ювентус" на пяток очков.

Следующий матч подопечные Пиоли проведут 5 мая против “Дженоа”.