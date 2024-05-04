Серия А. Оба плана Лацио не сработали - две потери преимущества в счете и потеря очков

Серия А. 35-й тур

Монца. "U-Power Стадиум"

"Монца" - "Лацио" 2:2

Голы: Джурич 73, 90+2 - Иммобиле 11, Весино 83

Штамповать победы со счетом 1:0 одну за другой при совершенно невзрачной, пассивной игре - такое не умеет делать даже нынешний "Ювентус". Умел старый, классический. А "Лацио" не умел никогда. Бывший игрок и ассистент главного тренера "Юве" Игор Тудор попробовал. Выиграл три из пяти первых матчей лиги на посту именно с таким счетом. В том числе два предыдущих. Но сегодня продолжить не удалось.

Победа с любым счетом сегодня очень помогла бы. "Рома" и "Аталанта" опережают "Лацио", но победы в последнее время добывают довольно редко. А сами "лациале" - как раз часто. Пять в шести предыдущих турах. В случае победы сегодня они подбирались бы к римским соседям и их лигочемпионскому месту на расстояние одного очка перед их матчем против "Ювентуса" завтра. Но этот план провалился.

"План 1:0" работал 72 минуты. Не пропустили от чуть неточного удара Джурича низом после "стенки". Забили вскоре, когда траектория Камада-рикошет-Ди Грегорио-перекладина привела мяч к Иммобиле. А тот забил свой первый вообще с февраля и третий в сезоне в лиге не с пенальти. Выдержали ответы Валентина Карбони и Бондо с неточными ударами головой в упор. Ди Грегорио даже отбил удар пяткой Иммобиле.

Впрочем, во втором тайме "лациале" уж слишком засели в оборону. 3:9 по ударам по воротам, 34:66 по владению мячом. За что в итоге поплатились. Не когда Кольпани прошел вратаря, но оказался под острым углом, замешкался, и Мандас успел вернуться. А когда Донати навеси, Мандас еле вытащил удар головой Пессины, а Джурич добил. Арбитр свистнул офсайд на добивании, но ВАР поправил его.

Команда Тудора включила "План Б". Который, как оказалось, состоял в грубейшей ошибке соперника. Тот же Донати отдал ужасный пас назад, крайне слабый, вышедший на замену Весино перехватил и послал мимо Ди Грегорио. Но и это преимущество не удалось удержать. Оба вратаря потащили по сложному мячу в концовке. А удар головой Джурича с навеса Пессины Мандас уже не мог вытащить.

"Лацио" остается на седьмом месте и должен рассчитывать на подарки от "Ромы" и "Аталанты", если хочет все же пробиться в Лигу Чемпионов. Хотя с такой игрой он и не заслуживает туда пробиться. А "Монца" с шестым матчем без побед подряд, но из них три ничьи. В том числе против "Болоньи" и "лациале". Крепкая команда у Раффаэле Палладино. Она на 11-ом месте.