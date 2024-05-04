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Серия А. Монца - Лацио 2:2. Видео голов и обзор матча

Италия

Упустили победу

Серия А. Монца - Лацио 2:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Лациале" не сумели удержать победный результат в матче против "Монцы". Первый тайм был за гостями, благодаря голу Иммобиле. Но решение сесть в защиту во втором тайме пошло не на пользу. «Монца» сравняла счет, затем пропустила, а в компенсированное время таки вырвала ничью.

После 35-ти туров "Лацио" занимает 7-е место в Серии А и продолжает бороться за зону Лиги чемпионов (до нее 3 очка). "Монца" - на 11-й строчке, имея 6 матчей подряд без побед.

Серия А. 35-й тур

Монца. «U-Power Стадиум»

"Монца" - "Лацио" 2:2

Голы: Джурич 73, 90+2 - Иммобиле 11, Весино 83

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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