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Серия А. Монца - Лацио 2:2. Видео голов и обзор матча
Упустили победу
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Лациале" не сумели удержать победный результат в матче против "Монцы". Первый тайм был за гостями, благодаря голу Иммобиле. Но решение сесть в защиту во втором тайме пошло не на пользу. «Монца» сравняла счет, затем пропустила, а в компенсированное время таки вырвала ничью.
После 35-ти туров "Лацио" занимает 7-е место в Серии А и продолжает бороться за зону Лиги чемпионов (до нее 3 очка). "Монца" - на 11-й строчке, имея 6 матчей подряд без побед.
Серия А. 35-й тур
Монца. «U-Power Стадиум»
"Монца" - "Лацио" 2:2
Голы: Джурич 73, 90+2 - Иммобиле 11, Весино 83
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